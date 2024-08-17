Суд в Москве оштрафовал писателя Бориса Акунина* на 30 тысяч рублей

Все счета Акунина* в России арестованы, взыскать штраф не будет проблемой.Таганский районный суд Москвы оштрафовал писателя Григория Чхартишвили* (творческий псевдоним Борис Акунин) за отсутствие маркировки иностранного агента в соцсетях и блогах.