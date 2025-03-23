Защита ученого-физика Кабова просит вернуть дело прокурору

Советский районный суд Новосибирска приговорил заведующего лабораторией НИИ теплофизики СО РАН Олега Кабова к 5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и с возмещением ущерб в размере 7,2 миллиона рублей.
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