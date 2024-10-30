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Царьград

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 Microsoft обвинила "русских хакеров" в сборе разведданных

 Microsoft обвинила "русских хакеров" в сборе разведданных

В связях с разведкой заподозрили фирму Midnight BlizzardВ сборе разведданных обвинила компания Microsoft хакерскую группировку Midnight Blizzard.

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