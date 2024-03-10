Огненные шары: 11 британцев погибли из-за возгораний электровелосипедов

Возгорания электронных велосипедов могут быть особенно опасными, потому что они могут быстро воспламениться в виде огненного шара, а поскольку их обычно оставляют заряжаться на ночь в коридорах, они могут заблокировать, возможно, единственный выход, пишет The Observer.