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Огненные шары: 11 британцев погибли из-за возгораний электровелосипедов

Огненные шары: 11 британцев погибли из-за возгораний электровелосипедов

Возгорания электронных велосипедов могут быть особенно опасными, потому что они могут быстро воспламениться в виде огненного шара, а поскольку их обычно оставляют заряжаться на ночь в коридорах, они могут заблокировать, возможно, единственный выход, пишет The Observer.

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