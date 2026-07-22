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Царьград

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«Господь помилует Россию»: пророчества Серафима Саровского о судьбе России

«Господь помилует Россию»: пророчества Серафима Саровского о судьбе России

Серафим Саровский сделал пророчества о судьбе России – о войне, революции и безбожии.Преподобный Серафим Саровский — одна из самых почитаемых фигур в русском православии.

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