Почему у Путина рекордный результат при рекордной явке: политологи нашли ответ

МОСКВА, 18 марта, ФедералПресс. На недавнем круглом столе Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), проведенном в Москве, было официально объявлено, что Владимир Путин достиг исторического максимума поддержки на выборах президента России.
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