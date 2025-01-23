В Сирии рассказали о переговорах с Россией о военных базах

Новые власти Сирии ведут переговоры с Россией о присутствии ее военных баз в стране, но окончательный формат пока не ясен, сообщил новый глава оборонного ведомства страны Мархаф Абу Касра телеканалу Al-Araby.
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