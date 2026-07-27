Главное — чтобы не кончались

Считается, что не в деньгах счастье. Но куда важнее, чтобы они никогда не заканчивались! Как вы считаете: лучше иметь много денег разом или стабильный доход, который никогда не иссякает?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .