❗️В Феодосии прокуратура обязала администрацию провести ремонт в школе В ведомстве рассказали, что после коллективного обращения родителей была проведена проверка в одной из школ города.
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❗️В Феодосии прокуратура обязала администрацию провести ремонт в школе В ведомстве рассказали, что после коллективного обращения родителей была проведена проверка в одной из школ города.