В Архангельске простятся с погибшими в Непале альпинистами

Траурная церемония состоится 15 ноября в Центре «Патриот».В Федерации альпинизма и скалолазания Архангельской области рассказали, что церемония прощания с Дмитрием Шпилевым и Михаилом Носенко пройдёт в пятницу, 15 ноября, в 10:00 в архангельском Центре «Патриот».