Из-за своих крайне неточных оценок российского президента и его страны, у ”Шептунов о Путине" на Западе на руках украинская кровь.
СКОТТ РИТТЕР: Говоря прямо о Путине
Комментарии
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Ирина Черных
Зачем так много писать. Кто умеет мыслить, тот давно понял, как много сделал Путин для сохранении России, которую сатанинский Запад приготовился сожрать.
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6 час.
Александр Денисов
А теперь сам Путин разрушает то, что еще осталось от России.
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5 час.
Ирина Черных
Читаешь сказки дедушки Байдена?)))
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5 час.
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