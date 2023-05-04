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ОСН: квартиру надо проветривать два раза в день, чтобы воздух был чистым

Часто люди ошибочно полагают, что вредные выбросы от автомобилей и промышленных предприятий не оказывают влияние на качество воздуха внутри квартиры.

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