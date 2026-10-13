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Саттер о «СКА-Арене»: «Очень футуристичная и массивная. Играть на такой красивой арене довольно необычно, ждал такой возможности»

Форвард «Шанхай Дрэгонс» Райли Саттер оценил арену, на которой команда выступает в этом сезоне. – Ваша команда играет на «СКА-Арене» в Санкт-Петербурге.

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