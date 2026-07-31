Медведев: Россию вновь пугают «дикими санкциями», но экономику это не парализует

Запад пытается напугать Россию «дикими санкциям», но экономику страны это не парализует. Такое заявление сделал зампред Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам противодействия санкционной политике государств коллективного Запада в отношении российских компаний.
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