Нижегородцы за неделю отдали мошенникам 44 млн рублей

На минувшей неделе жители Нижегородской области перечислили мошенникам около 44 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону, за указанный период было зарегистрировано 44 противоправных деяния.
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