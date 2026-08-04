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Царьград

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Нижегородцы за неделю отдали мошенникам 44 млн рублей

Нижегородцы за неделю отдали мошенникам 44 млн рублей

На минувшей неделе жители Нижегородской области перечислили мошенникам около 44 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону, за указанный период было зарегистрировано 44 противоправных деяния.

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