Названа причина смерти молодого клавишника группы "Руки вверх" Владимира Капырина

В возрасте 36-ти лет ушёл из жизни клавишник группы "Руки Вверх" Владимир Капырин.Информационное агентство ИА Регнум сообщает о том, что 5 октября в своей московской квартире был найден мертвым клавишник группы "Руки Вверх" Владимир Капырин.