Нидерланды разрешили Украине наносить удары по РФ истребителями F-16

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Украина может пользоваться предоставленным государством вооружением, в том числе самолетами F-16, чтобы наносить удары по целям, расположенным в России.
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