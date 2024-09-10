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Нидерланды разрешили Украине наносить удары по РФ истребителями F-16

Нидерланды разрешили Украине наносить удары по РФ истребителями F-16

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сообщил, что Украина может пользоваться предоставленным государством вооружением, в том числе самолетами  F-16, чтобы наносить удары по целям, расположенным в России.

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