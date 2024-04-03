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СКЖД: движение поездов нарушилось на участке Дагомыс — Сочи из-за схода грунта

СКЖД: движение поездов нарушилось на участке Дагомыс — Сочи из-за схода грунта

В Краснодарском крае произошел оползень, вызванный коммунальной аварией. Потоки грязи и бетона повредили железнодорожную инфраструктуру, и на участке Дагомыс — Сочи поезда в оба направления пустили по одному пути.

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