В Краснодарском крае произошел оползень, вызванный коммунальной аварией. Потоки грязи и бетона повредили железнодорожную инфраструктуру, и на участке Дагомыс — Сочи поезда в оба направления пустили по одному пути.
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