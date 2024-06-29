Откройте для себя тайный дикий пляж на Черном море, где вас ждут лишь дельфины, без толп туристов Ирина ОрлонскаяВ свете солнца и морского бриза раскинулись пляжи Веселовки, ставшие настоящим убежищем для тех, кто ценит уединение и чистоту.