Плюс 32 градуса: Петербург попал в теплый сектор циклона Annelie

К вечеру ожидаются дожди, грозы, град Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня, 1 июля, Петербург попал в теплый сектор циклона Annelie, поэтому максимальная температура днем повысится до +32 градусов.