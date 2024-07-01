Плюс 32 градуса: Петербург попал в теплый сектор циклона Annelie

К вечеру ожидаются дожди, грозы, град Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов в своем Telegram-канале сообщил, что сегодня, 1 июля, Петербург попал в теплый сектор циклона Annelie, поэтому максимальная температура днем повысится до +32 градусов.
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