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Прокуратура Кемерова выявила факт срыва автобусных рейсов в Кировский район

Прокуратура Кемерова выявила факт срыва автобусных рейсов в Кировский район

На некачественное оказание транспортных услуг неоднократно жаловались жители областного центра.В Кемерове прокуратура провела проверку по факту обращений жителей Кировского района на некачественное оказание транспортных услуг.

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