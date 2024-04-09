Прокуратура Кемерова выявила факт срыва автобусных рейсов в Кировский район

На некачественное оказание транспортных услуг неоднократно жаловались жители областного центра.В Кемерове прокуратура провела проверку по факту обращений жителей Кировского района на некачественное оказание транспортных услуг.
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