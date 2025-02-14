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Названы недостатки стратегии с «перекладыванием» накопительных счетов

Многие люди рассматривают стратегию перекладывания средств между накопительными счетами разных банков, чтобы получить высокие ставки — однако такой подход имеет недостатки, о которых рассказал заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин в комментарии для Банки.

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