Названы недостатки стратегии с «перекладыванием» накопительных счетов

Многие люди рассматривают стратегию перекладывания средств между накопительными счетами разных банков, чтобы получить высокие ставки — однако такой подход имеет недостатки, о которых рассказал заместитель директора Департамента развития розничного бизнеса АО «Свой Банк» Вадим Шамин в комментарии для Банки.
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