Слуцкий стал главой фракции ЛДПР в Госдуме

Леонид Слуцкий будет руководить фракцией ЛДПР в Госдуме. Об этом сообщила пресс-служба партии. «Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого», — сказано в сообщении фракции в Telegram.