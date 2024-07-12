Экс-игрок Аршавин хочет, чтобы Испания стала чемпионом Европы

Сборная Испании является фаворитом финала чемпионата Европы по футболу - 2024. Такое мнение в интервью "Матч ТВ" выразил бывший нападающий сборной России, обладатель бронзовых медалей Евро-2008 Андрей Аршавин.
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