А какое мне дело до того, как сейчас живётся "братскому народу Украины"

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаА какое мне дело до того, как сейчас живётся "братскому народу Украины" Вот уже сколько лет мне твердят о том что Россия должна. Должна помочь Украине, должна помочь братскому украинскому народу.Вернуться к статье107НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГалина КовалеваДействительно, сколько можно всем помогать в ущерб себе? Теперь уж как-нибудь сами-сами, "братья". А то "воюют" с нами восьмой год (хоть Россия на войну так и не явилась) и мечтают, что Россия их захватит и опять будет кормить и содержать задарма.Леонид ВасиленкоВот такая страна-говно.Александр БеляевТак теперь и говорим мы на разных языках....Львовский РудольфПредатели ...одним словомВладимир ЕгельницкийВмерла, так вмерла. Отрезать всё и забыть, пусть сами выбираются. Надумают базы НАТО ставить- разбомбить сразу, до постройки. Гастробайтеров по домам навсегда. Газ через Гейропу, ЛДНР и ДНР признать и принять.Mike хА зачем?Mike хА зачем?Mike хА зачем?ЛСЛюдмила Сорокинау меня муж был с Украины,когда он умер ох и поняла же я что такое украинские родственники,нет,нет,и ещё раз нет.всё что произошло с этой нацией это от их же жадности.хотели всего ,много и сразу,вот и получили.Юрий КоротеевВ конце 90-х и у них и у нас были большие проблемы с производством и сбытом продукции . Китай появился на нашем рынке. Поехал на Мотор Сич с предложением о кооперации... Попал на празднование 10ти летия производства. Пригласили к столу. И зазвучали тосты ( не стесняясь нашей делегации) за... " чтоб москали сдохли"и т.д. Мы, естественно, ушли. Самое страшное то- что произносили их-простые пожилые работяги под общее одобрение... НЕТ ТАМ БРАТСКОГО НАРОДА!Комментировать
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