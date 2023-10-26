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Военное обозрение

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Украинские источники: ВС РФ удалось продвинуться к северу от Авдеевки и занять участок шириной до километра

Украинские источники: ВС РФ удалось продвинуться к северу от Авдеевки и занять участок шириной до километра

Ситуация на Авдеевском участке фронта становится все более напряженной для ВСУ. Это следует из анализа украинских источников, хотя официально генеральный штаб ВСУ сообщает об отражении «всех» российских атак на этом направлении.

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