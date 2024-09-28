Мир играет в ядерную кость: выигравших не будет

"Мир играет в ядерную кость". ГЕГЕМОН-АМЕРИКА ИГРАЕТ В ЯДЕРНУЮ КОСТЬ, НАЧИНАЯ С ЯПОНИИ, А НЕ МИР!

Статья дерьмо, картинка хрень, ни один орлан не доберётся до медведя.

Семен Демин

В случае полномасштабной ядерной войны России достанется не слабо, но она частично сохранится за счет своих огромных пространств. А вот запад (США и Европа) будут уничтожены под ноль.