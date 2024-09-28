Необходимо признать, что разум человека додумался до того, как можно уничтожить всю планету Земля с помощью запасенной энергии Вселенной (ядерной войны).
Мир играет в ядерную кость: выигравших не будет
Комментарии
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Владимир Соловьев
"Мир играет в ядерную кость". ГЕГЕМОН-АМЕРИКА ИГРАЕТ В ЯДЕРНУЮ КОСТЬ, НАЧИНАЯ С ЯПОНИИ, А НЕ МИР!
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12 час.
Евгений Петров
Статья дерьмо, картинка хрень, ни один орлан не доберётся до медведя.
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8 час.
Семен Демин
В случае полномасштабной ядерной войны России достанется не слабо, но она частично сохранится за счет своих огромных пространств. А вот запад (США и Европа) будут уничтожены под ноль.
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5 час.
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