Гостевой брак: осознанный выбор или бегство от близости?

Формат отношений, при котором двое людей считают себя парой, но не ведут общий быт и не живут под одной крышей, вызывает множество споров.
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