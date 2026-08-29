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Гостевой брак: осознанный выбор или бегство от близости?

Гостевой брак: осознанный выбор или бегство от близости?

Формат отношений, при котором двое людей считают себя парой, но не ведут общий быт и не живут под одной крышей, вызывает множество споров.

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