Gigabyte выпустила мини-ПК на Ryzen AI: до 96 ГБ ОЗУ и возможность подключить внешнюю видеокарту

Новые Brix получили процессоры AMD с ИИ-блоком, быструю память DDR5, два SSD и USB4 Gigabyte без лишнего шума расширила линейку мини-ПК Brix двумя новыми моделями — GB-BRR7-450 и GB-BRR5-430.
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