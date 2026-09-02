Казан кешесенә фатирында сауна урнаштырган өчен штраф яный

Казан кешесен үз фатирында законсыз рәвештә сауна урнаштырган өчен штрафка тартырга мөмкиннәр. ТР Дәүләт торак инспекциясендә хәбәр итүләренчә, Восстание урамындагы бер йортта яшәүче ир-ат үз фатирының санузелында сауна урнаштырган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым