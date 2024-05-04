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Тысячи верующих в ожидании чуда: в Иерусалиме готовится церемония схождения Благодатного огня

Тысячи верующих в ожидании чуда: в Иерусалиме готовится церемония схождения Благодатного огня

Фото: publicdiplomacy.su/ В преддверии главного христианского праздника – Пасхи – тысячи паломников и жителей Святого города собрались в Храме Воскресения Христова, чтобы стать свидетелями одного из самых волнующих и знаменательных событий – схождения Благодатного огня.

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