Тысячи верующих в ожидании чуда: в Иерусалиме готовится церемония схождения Благодатного огня

Фото: publicdiplomacy.su/ В преддверии главного христианского праздника – Пасхи – тысячи паломников и жителей Святого города собрались в Храме Воскресения Христова, чтобы стать свидетелями одного из самых волнующих и знаменательных событий – схождения Благодатного огня.