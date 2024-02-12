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Закон и Порядок

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Свежие комментарии

  • Александр Рожков
    На какой хрен ты пихаешь в информационное пространство этого гандона?Оскорбив австрали...
  • Александр Рожков
    Вот суки!!!РУССКИЕ, УБИРАЙТЕ...
  • Игорь
    Это в Ленте, а на рынке можно купить литровое ведерко за 3,5кНОЖ В СПИНУ РОССИ...

Полянский в ООН заступился за сербов. Почему им очень нужна победа РФ на Украине

Полянский в ООН заступился за сербов. Почему им очень нужна победа РФ на Украине

На днях наш Президент в интервью Такеру Карлсону вспомнил о том, как Россия всегда заступалась за православный братский народ Сербии, объяснив это тем, что мы никогда не бросали и не бросим своих братьев.

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