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Кухня и дом

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Как вернуть плитке в ванной первоначальный вид? Вам понадобятся всего три ингредиента

Как вернуть плитке в ванной первоначальный вид? Вам понадобятся всего три ингредиента

﻿﻿Вода, влага, пыль, бактерии – все это может оседать на плитке в ванной, придавая ей грязный вид. Как вернуть былую славу? Попробуйте этот домашний рецепт средства для чистки плитки, и ваша плитка в кратчайшие сроки станет как новая.

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