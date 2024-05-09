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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евгений Дементьев: «Устюгов сам принимает решения, когда и сколько бегать. Мы понимаем, что у него свои задачи»

Устюгову 32 года, он олимпийский чемпион и двукратный чемпион мира. – Приходится ли его уговаривать не завершать карьеру? – Нет, таких проблем не испытываем.

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