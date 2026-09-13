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Регионы России

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Россия поднимет в ОБСЕ вопрос угроз гражданской авиации со стороны Украины

Россия поднимет в ОБСЕ вопрос угроз гражданской авиации со стороны Украины

Россия намерена инициировать обсуждение в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) угроз со стороны руководства Киева, связанных с безопасностью гражданской авиации.

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