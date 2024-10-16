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Захарова предостерегла германских политиков от ультиматумов РФ

Захарова предостерегла германских политиков от ультиматумов РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова посоветовала немецким политикам прекратить отправку вооружений Киеву вместо того, чтобы предъявлять ультиматумы России по вопросам, связанным с Украиной.

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