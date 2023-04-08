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Си Цзиньпин в устном послании Ким Чен Ыну заявил, что придает большое значение отношениям Китая и КНДР

Си Цзиньпин в устном послании Ким Чен Ыну заявил, что придает большое значение отношениям Китая и КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну послание, в котором поблагодарил его за поздравление с переизбранием на пост и подчеркнул, что придает отношениям двух стран большое значение.

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