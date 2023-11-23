В Подмосковье полицейские задержали подозреваемых в многомиллионном мошенничестве с лизингом специализированной техники

Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из Ленинского городского округа задержаны двое подозреваемых в мошенничестве, связанном с лизингом специализированной техники.
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