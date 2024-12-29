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ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области – 2024: Олег Чемезов, место №4

ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области – 2024: Олег Чемезов, место №4

«Бизнес Журнал. Урал» продолжает публиковать рейтинг самых влиятельных людей Свердловской области. 4 место в «ТОП-100 влиятельных людей Свердловской области-2024» занял заместитель Губернатора Свердловской области Чемезов Олег Леонидович.

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