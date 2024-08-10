Экс-министр обороны Украины назвал цели вторжения ВСУ в Курскую область

Власти Украины начали готовить операцию по вторжению украинских военных в Курскую область задолго до момента атаки, заявил в разговоре с Financial Times (FT) бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк (2019–2020), который сейчас консультирует правительство.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии