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Экс-министр обороны Украины назвал цели вторжения ВСУ в Курскую область

Власти Украины начали готовить операцию по вторжению украинских военных в Курскую область задолго до момента атаки, заявил в разговоре с Financial Times (FT) бывший министр обороны Украины Андрей Загороднюк (2019–2020), который сейчас консультирует правительство.

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