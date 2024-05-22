Зелёные береты собираются на Украину

Андрей Павлов

"Штаты не скрывают, что Украина для них — испытательный полигон." Ещё года полтора назад писал, что в этом конфликте Запад решает две основные задачи. Первая - минимизация славянского этноса, который у них уже тысячу лет кость в горле. Причём, что особенно приятственно, не тратя свои людские ресурсы, славяне сами справляются. А вторая - обкатка своего вооружения в условиях реальных боевых действий, а не с папуасами. И опять же - не на своей территории и не со своими людьми. Правда вторая задача решается обоюдно, но наши тактические действия они изучают тщательно.