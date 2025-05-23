На певицу Максакову составили новый протокол за нарушение закона об иноагентах

В Пресненский суд Москвы поступил новый административный протокол в отношении уехавшей на Украину певицы и бывшего депутата Госдумы Марии Максаковой-Игенбергс (признана в РФ иноагентом) за нарушение закона об иностранных агентах.
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