4 эко-идеи для семейного путешествия в Таиланд

Экотуризм — не просто тренд, но и лучший способ путешествовать без ущерба для окружающей среды. А еще такую поездку можно превратить в настоящее приключение для взрослых и детей, где последние смогут больше узнать о том, как все устроено в природе и научиться заботиться о животных.