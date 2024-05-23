4 эко-идеи для семейного путешествия в Таиланд

Экотуризм — не просто тренд, но и лучший способ путешествовать без ущерба для окружающей среды. А еще такую поездку можно превратить в настоящее приключение для взрослых и детей, где последние смогут больше узнать о том, как все устроено в природе и научиться заботиться о животных.
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