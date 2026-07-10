"Бойцам нужнее": Депутат Госдумы Сергей Тен откажется от досрочной премии

Парламентарий подтвердил, что выплата премий запланирована, но её сумму не знает.Депутат Государственной думы от Иркутской области Сергей Тен заявил, что не будет оставлять досрочную премию себе — он перечислит её на нужды участников СВО.
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