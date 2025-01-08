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Царьград

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Массовое отравление в Перми: возбуждено дело против сети пекарен "Хлебница"

Массовое отравление в Перми: возбуждено дело против сети пекарен "Хлебница"

В Перми возбуждено уголовное дело из-за массового отравления посетителей сети пекарен "Хлебница". Следственный комитет рассматривает случаи пищевого отравления у жителей, связываемых с употреблением продукции, обнаружен возбудитель сальмонеллеза.

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