Массовое отравление в Перми: возбуждено дело против сети пекарен "Хлебница"

В Перми возбуждено уголовное дело из-за массового отравления посетителей сети пекарен "Хлебница". Следственный комитет рассматривает случаи пищевого отравления у жителей, связываемых с употреблением продукции, обнаружен возбудитель сальмонеллеза.
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