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Журнал «Профиль»

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Пролет украинских БПЛА, иллюзии "коалиции желающих", попытки аннулировать российскую культуру: о чем говорил Песков

Пролет украинских БПЛА, иллюзии "коалиции желающих", попытки аннулировать российскую культуру: о чем говорил Песков

На брифинге в понедельник, 13 июля 2026 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о контроле Владимира Путина за всеми аспектами СВО, о позиции Кремля по саммиту "коалиции желающих", о давлении на российскую культуру в Европе, а также о предстоящем участии Владимира Путина в форуме Народного фронта.

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