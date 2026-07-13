Пролет украинских БПЛА, иллюзии "коалиции желающих", попытки аннулировать российскую культуру: о чем говорил Песков

На брифинге в понедельник, 13 июля 2026 года, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о контроле Владимира Путина за всеми аспектами СВО, о позиции Кремля по саммиту "коалиции желающих", о давлении на российскую культуру в Европе, а также о предстоящем участии Владимира Путина в форуме Народного фронта.