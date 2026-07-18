XXVII Федераль Сабантуй Томск шәһәрендә узачак. Омскидагы бәйрәмдә өлкә губернаторы Виталий Хоценко һәм Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов «Тулпар Ат» исемле бронзадан коелган канатлы ат сынын Томск өлкәсе вәкиленә — төбәк хөкүмәте рәисе Алексей Кондратьевка тапшырдылар.
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