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XXVII Федераль Сабантуй Томск шәһәрендә узачак

XXVII Федераль Сабантуй Томск шәһәрендә узачак

XXVII Федераль Сабантуй Томск шәһәрендә узачак. Омскидагы бәйрәмдә өлкә губернаторы Виталий Хоценко һәм Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов «Тулпар Ат» исемле бронзадан коелган канатлы ат сынын Томск өлкәсе вәкиленә — төбәк хөкүмәте рәисе Алексей Кондратьевка тапшырдылар.

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