Евразийский патент № 40996 на препарат «Осимертиниб» признан недействительным на территории РФ

Палата по патентным спорам Роспатента вынесла решение об удовлетворении возражения компании «АстраЗенека» против действия на территории Российской Федерации патента № 40996 на препарат “Осимертиниб” компании “АксельФарм”.
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