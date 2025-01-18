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NatComms: экстремальные засухи и осадки могут загрязнить водоносные горизонты

NatComms: экстремальные засухи и осадки могут загрязнить водоносные горизонты

Немецкие ученые из Института биогеохимии Макса Планка выяснили, что и сильные засухи, и сильные осадки ставят под угрозу качество и стабильность грунтовых вод — источников питьевой воды для миллиардов людей во всем мире.

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