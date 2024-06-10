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Уилл Пауэр выиграл этап IndyCar на «Роуд Америке»

Уилл Пауэр выиграл этап IndyCar на «Роуд Америке»

Milwaukee Journal Sentinel Очередной этап американской серии IndyCar состоялся в Висконсине. Победу на трассе «Роуд Америка» одержал австралийский пилот Team Penske Уилл Пауэр — для двукратного чемпиона турнира эта победа стала первой с июня 2022 года, а заодно успех позволил выйти в лидеры личного зачёта.

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